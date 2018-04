Ramadhan 2018 : l’Algérie s’aligne sur l’Arabie saoudite

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, dans un communiqué a annoncé que la nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré de Ramadhan 1439/2018 est prévue le mardi 29 chaâbane qui coïncidera avec le 15 mai 2018. Le mois de Ramadhan débutera le 16 ou le 17 mai 2018. Par ce communiqué, le ministère entend ainsi barrer la route à tous les astronomes et autres prévisionnistes qui ont l’habitude d’annoncer à l’avance la date du début du mois de Ramadhan. Le ministère signifie en fait que l’Algérie s’alignera sur l’Arabie saoudite d’autant plus qu’elle est obligée de le faire en prévision de l’Aid El Adha qui devrait être célébré le même jour que l’Arabie saoudite.