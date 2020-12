Rachid Nekkaz s’adresse au peuple algérien

A l’occasion de son 1er anniversaire de détention, Rachid Nekkaz a adressé une lettre de la prison de Koléa au peuple algérien. « Après 365 jours de prison dont 244 jours de détention illégale et arbitraire j’ai décidé de m’adresser aux algériens », a écrit l’homme d’affaires algérien au début de sa lettre. Refusant de s’apitoyer sur son sort, Rachid Nekkaz a préféré plutôt parler de la situation du pays et formuler une proposition « pragmatique » et « simple ». Ainsi, Rachid Nekkaz propose au peuple algérien « de prendre un nouveau chemin qui peut lui permettre de regarder la réalité en face sans avoir peur et de sortir notre Algérie bien-aimée de cette crise constitutionnelle pour restaurer la confiance entre notre peuple et nos décideurs ». Il propose également la formation pendant 12 mois d’un gouvernement de transition soutenu par l’armée nationale populaire, constitué de personnalités nationale respectées.