Rabah Madjer bientôt devant la justice !

Impliqué dans une affaire d’octroi illégal de publicité par l’ANEP à ses deux défunts journaux El Balagh et El Balagh Erriadhi édités par la SARL Bahia Presse à Oran, l’ancien sélectionneur nationale de football, Rabah Madjer va bientôt faire face à la justice. En effet, l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité (ANEP) a apporté, dans un communiqué, des précisions suite à l’information faisant état de l’octroi de la publicité ANEP aux journaux El Balagh et El Balagh Erriadhi appartenant à l’ex-international et entraîneur algérien Rabah Madjer . « Suite à l’information faisant état de l’octroi de la publicité ANEP aux journaux El Balagh et El Balagh Erriadi », la Direction générale ANEP-EPE/SPA a indiqué que « le 2 février 2020, il avait été constaté que la Sarl Bahia Presse, conventionnée avec l’ANEP-URP Oran en date du 09/08/2016 pour ses deux journaux paraissant à l’Ouest du pays, avait procédé à la dissolution de son entreprise le 3/11/2019 sans aviser le contractant (ANEP-EPE/SPA) », a indiqué le communiqué. « Prenant effet de ce constat, la Direction générale a suspendu sur-le-champ toute attribution d’encarts publicitaires auxdits journaux tout en informant la tutelle et les services concernés de cette situation illégale » Affirmant « qu’aucun paiement depuis octobre 2019 (soit la somme de 11 328 800,00 DA) n’a été effectué à ladite Sarl dissoute malgré moult réclamations de sa part », ajoutant que « les factures susmentionnées ont été bloquées ». Une enquête interne a été diligentée et un rapport d’audit est en cours. Une plainte sera déposée auprès du tribunal, conclut le communiqué.