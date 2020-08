RUMEURS SUR LA BAISSE DE LA MOYENNE DU BAC : Le ministère de l’Education réagit

Le ministère de l’Education a réagi lundi rapidement à une rumeur relayée largement sur les réseaux sociaux, a propos d’une éventuelle baisse de la moyenne d’admission au baccalauréat dont les épreuves se dérouleront à partir du 13 septembre. « A la suite de rumeurs colportées sur les réseaux sociaux au sujet de l’examen du bac 2019/2020, le ministère de l’Education tient à rappeler que ces rumeurs sont sans fondements et visent à induire en erreur l’opinion publique et agir négativement sur la stabilité psychologique des candidats en cette période très sensible liée à la préparation de l’examen qui demande de la sérénité , de la concentration et de l’accompagnement», écrit le ministère de l’Education dans un communiqué mis en ligne sur son site officiel. Le département de Mohamed Ouadjaoud a lancé en outre un appel « à nos filles et nos garçons à faire preuve de vigilance et de discernement et de recueillir la bonne information sur le site et les pages officiels du Ministère et ne pas se fier aux rumeurs répandues sur les réseaux sociaux. » Pour rappel, Facebook s’est vite emballé ce matin sur une fake news, selon laquelle le ministère de l’Education aurait pris la décision de ramener à 9/20, au lieu de 10/20, la moyenne d’admission à l’examen du bac.