RND : Seddik Chihab accentue la pression sur Ouyahia

En effet, une manifestation d’une dizaine de personnes a été organisés devant le siège du Rassemblement National Démocratique dans le but de destituer le secrétaire Général, Ahmed Ouyahia. Cette montée contre le SG du RND, a été menée par plusieurs dizaines de manifestants qui se sont présentés très tôt devant le siège national en attendant l’arrivé d’Ahmed Ouyahia pour lui signifier leur volonté de le voir partir de la Direction du parti. A cette occasion, Chihab a accusé Ouyahia d’être « un traitre qui a manipulé le parti et ses militants ». Et d’ajouter « il doit partir, car il n’y a pas d’avenir pour le parti tant qu’il est à sa tête». Selon lui il est « devenu inutile aux yeux du RND et au peuple Algérien». Les protestataires ont scandé des slogans hostiles à Ouyahia, tel que « on réclame le départ d’Ouyahia », « Le peuple veut le départ d’Ouyahia », »le parti doit être dirigé par ses militants et non par des forces extra-constitutionnelles réclament les manifestants. Ainsi, Chihab mène une guerre ouverte contre le SG du parti et se montre déterminé à atteindre ses objectifs. Pour rappel, le bureau national a éloigné lors de sa dernière réunion Seddik Chihab de ses fonctions dans le parti, mais ce dernier poursuit ses actions et tient à enlever Ouyahia de son poste. Le RND De son côté a réagit à l’initiative de Seddik Chihab dans un communiqué publié sur la page officielle sur Facebook, « Le nommé Seddik Chihab, ancien secrétaire de la wilaya d’Alger a regroupé ce matin un groupe qui ne dépasse pas 50 personnes étrangères au parti » pouvait-on, d’ailleurs, dans le communiqué. Le RND dénonce un « comportement anarchique » et rappelle le caractère légal de la décision d’exclusion du parti prononcée par les instances. Seddik Chihab veut la tête d’Ahmed Ouyahia après avoir été pendant plusieurs années son bras droit au RND.