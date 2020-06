REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES : L’enseignement supérieur, la pêche et l’agriculture à l’ordre du jour

En effet, le communiqué a indiqué qu’à l'ordre du jour de cette réunion, "plusieurs questions relatives aux secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la pêche et des produits halieutiques, des finances, de l’énergie, de l’industrie et des mines, de l’agriculture et du développement rural et du commerce, ainsi que du développement de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus" ont été évoqués, a précisé la même source. Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé, à l’issue de la dernière réunion du Conseil des ministres, de continuer à aider financièrement les personnes impactées par les mesures prises contre le Coronavirus jusqu’à la fin du confinement. Il a « ordonné de prolonger l’attribution de l’allocation de 10.000 dinars aux personnes affectées déjà comptabilisés; jusqu’à la fin du confinement sanitaire ». Le président a également « donné des instructions pour garder les listes ouvertes; afin que ceux qui ont manqué l’enregistrement puissent inscrire leurs noms ». Il a également « ordonné qu’une liste des noms des organisations » du mouvement associatif dont l’activité est d’intérêt général « soit établie sur la base des services qu’elle a fournis à la société à travers le territoire national; en particulier celles apparues pendant la crise de Covid 19, et ont joué un rôle majeur dans la collecte de dons et leur distribution aux personnes affectées; renforçant ainsi la solidarité et la compassion entre les enfants du peuple et aidant l’État à lutter contre la pandémie de Coronavirus ». Par ailleurs, le président « a donné des instructions aux ministres compétents et sous la supervision du Premier ministre pour effectuer un recensement détaillé par le biais des walis; pour les agriculteurs qui attendent d’être branchés au réseau électrique, ainsi que pour les usines mises entièrement en place et n’attendant plus que le raccordement en électricité ».