RESULTATS DU BAC A TIARET : Le lycée "Guadiri Ahmed" de Sougueur obtient 99,23%

Le meilleur taux de réussite au baccalauréat a été enregistré au niveau du lycée "Guadiri Ahmed" de Sougueur, à quelque 26 km de la wilaya de Tiaret, soit 99,23%,tout à noter que le taux de réussite enregistré, au niveau de toute la wilaya, a atteint cette année,55,01%.Dans le même contexte, les services de la direction de l’éducation de la wilaya de Tiaret, ont livré la liste des lauréats et à ce titre, la meilleure moyenne est revenue à la candidate Khatmi Mouna Soussen qui a décroché son bac avec 18,05/20 ainsi que le candidat Abdellatif Mokhtari du lycée "Zakaria Mejdoub" qui a eu la même moyenne et la 3eme position est revenue à la candidate Ikram Belguessa, avec une moyenne de 17,98/20 et selon un communiqué de presse de la direction de l'éducation de la wilaya de Tiaret, le nombre de candidats ayant obtenu leur baccalauréat ,serait de l'ordre de 5.422 de la totalité de 9.857 candidats et il est utile de rappeler que le nombre réel des candidats au baccalauréat et enregistré selon les statistiques officielles était de l'ordre de 9.988 qui représente tous les lycées à travers le territoire de la wilaya.