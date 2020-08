REOUVERTURE DE PLUS DE 4000 MOSQUEES : Le ministre Belmahdi appelle à la raison

Le ministre des affaires religieuses et des Waqf, Youcef Belmahdi, est revenu, de nouveau, sur la réouverture des lieux de culte, prévue samedi prochain. A l’occasion d’une sortie sur le terrain, le ministre a insisté sur la nécessité primordiale de préserver la santé du citoyen, les dangers du coronavirus n’étant pas encore dissipés. Précisant que plus de 4000 mosquées allaient rouvrir graduellement leurs portes aux fidèles, Belmahdi a expliqué que cela allait constituer, dans un premier temps, une occasion-test pour les citoyens de s’habituer et s’astreindre aux dispositions de prévention en usage. Aussi, voit-il qu’il faille faire «parler la raison, plutôt que les sentiments», notamment pour ce qui est de la reprise de la prière du vendredi qui reste toujours suspendue, n’hésitant pas pour cela, à invoquer le rituel du Hadj 2020, réduit à 10 000 pèlerins contre plus de 4 millions, habituellement. Le ministre n’a pas manqué, enfin, de souligner que la question de la réouverture des lieux de culte restait une préoccupation majeure du gouvernement, à l’instar «de tout le peuple» et rappelant dans ce cadre l’ouverture imminente de la Grande Mosquée d’Alger.