RENTREE SCOLAIRE A MOSTAGANEM : 14181 nouveaux élèves inscrits

Le directeur de l’éducation de wilaya, M. Larbi Benchohra a indiqué que la rentrée scolaire 2019-2020, s’est déroulée dans des conditions normales En effet, il a été enregistré 14181 nouveaux élèves avec un nombre total au niveau de la wilaya de 213234 élèves scolarisés avec un encadrement garanti et nécessaire. Le taux de scolarisation dans les 3 paliers de l’enseignement est en hausse avec plus de 7% par rapport à l’année scolaire précédente. Ce qui signifie que le nombre d’élèves scolarisés par cycle est de : 7403 élèves pour le préparatoire ; 11633 pour le primaire ; 68377 pour le moyen et 21421 pour le secondaire, soit un total de 213234 élèves scolarisés à travers les établissements scolaires de la wilaya de Mostaganem. La direction de l’éducation a réalisé des infrastructures scolaires pour faire face à la surcharge des classes des écoles primaires : 9 divisions à la cité Terfes de Bouguirat, 6 classes au centre urbain Mesra, 12 divisions au pôle de Hchem Sayada et 12 autres à Hassi Mameche. Les groupes scolaires dans les 3 paliers de l’enseignement sont de : 3734 dans le primaire, 1857 dans le moyen et 1027 dans le secondaire, d’un total de 6618 groupes scolaires. Cependant, il reste des travaux de réalisation non achevés dans deux écoles de Hadjadj et Benabdelmalek Ramdane dont les travaux seront achevés, fin septembre de l’année en cours a-t-il souligné. A cela s’ajoute 3 CEM, dont un collège implanté à Merzouka, dans la localité de Kheir Eddine, un autre au bas Mazagran et un dernier à Hchem II dans la bourgade de Sayada. Notons que, des travaux d’aménagement et de réhabilitation dans des écoles primaires ne sont pas encore achevés, alors que la rentrée scolaire est là. Cet état de fait perturbe, tant soit peu, les écoliers par le gravas entreposé ça et là aux alentours des établissements en cours de réalisation. Il aurait été préférable que les travaux de matérialisation soient entrepris avant la rentrée.