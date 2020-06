RENFORCEMENT DES PRESTATIONS EN GYNECOLOGIE A TISSEMSILT : Signature d’une convention entre la CNAS et une clinique privée

Dans un contexte marqué par de grandes difficultés économiques et financières et une grave crise sanitaire qui vient mettre à mal le système de santé déjà en crise et afin de permettre l’amélioration des conditions d’accouchement des femmes dans le cadre de la contractualisation (paiement par tiers), la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) a entamé dernièrement l’application des dispositions de la convention signée avec un établissement privé spécialisé en gynécologie installé dans la ville de Tissemsilt. Selon le chargé de communication à la CNAS, le dispositif permet à l’assuré social d’accéder à des prestations en matière de soins, cette convention assure une prise en charge à 100% de tous les types d’accouchement des assurés et ayants droit, ce même responsable nous a affirmé que la convention est entrée en vigueur avec la clinique El Batoul de gynécologie obstétrique et d’ajouter qu’au vu du manque flagrant en moyens matériel et humain au niveau de ces établissements étatiques, Les services spécialisés en gynécologie-obstétrique au niveau de ces établissements de santé relevant du secteur public ne sont plus en mesure de prendre en charge la femme enceinte dans les meilleures conditions ou beaucoup de parturientes se voyaient alors contraintes de se rabattre sur le secteur privé. Cette convention a pour but de désengorger les trois établissements de santé publique notamment en cette conjoncture sanitaire très difficile et exceptionnelle et jusqu’à ce jour, l’agence CNAS de Tissemsilt avait enregistré 29 demandes pour bénéficier d’une prise en charge dont 09 ont été satisfaites et bien honorées au niveau de cette clinique. Enfin, il est à rappeler que l’agence CNAS de Tissemsilt a déjà conclu huit (08) conventions avec d’autres cliniques privés installées aux quatre coins du pays.