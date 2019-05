REMISE EN LIBERTE DE HANOUNE, SAID, TOUFIK ET TARTAG : Le tribunal militaire de Blida rejette la demande

Le tribunal militaire de Blida a rejeté, lundi, la demande de l'annulation de la mise sous mandat de dépôt de la secrétaire générale du parti des travailleurs, Louisa Hanoune, de l'ex-conseiller à la présidence de la République, Said Bouteflika et des deux anciens responsables des services des renseignements, les généraux Athmane Tartag dit Bachir et Mohamed Mediène dit Toufik. Une demande de remise en liberté des quatre détenus a été introduite par le collectif de leurs avocats. Pour rappel, le tribunal militaire de Blida a examiné l’appel introduit par Said Bouteflika, Mohamed Mediéne, dit Toufik, ainsi que Bachir Tartag dont l’objectif est d’obtenir une liberté. Les trois hommes, sont emprisonnés depuis le 5 mai, les chef d’inculpations retenus par le tribunal contre eux sont le complot contre l’Etat, et atteinte à la sécurité de l’armée. Dans la même affaire, le tribunal examinera aussi la demande de libération provisoire introduite par Louisa Hanoune, SG du parti des travailleurs PT, qui est en détention depuis le 09 mai précèdent. La charge retenue contre Louisa Hanoune, est l’atteinte à la sécurité de l’armée, et le complot contre l’Etat.