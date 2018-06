REFOULEMENT DE DATTES ET TOMATES EXPORTEES : Le ministère du commerce lance une enquête

Une forte quantité de dattes et de tomates algériennes exportées en Russie, au Qatar et au Canada viennent d’être refoulées, comme cela a été rapporté dans la presse. Face a ‘’retour vers l’envoyeur’’ inattendu, le ministre du Commerce, M.Said Djellab, interrogé le dimanche 10 Juin 2018 à l’APN a indiqué à Alger avoir instruit ses services afin de collecter toutes les informations nécessaires sur l'affaire du "refoulement de la marchandise algérienne récemment exportée" et d'en connaître les détails et les circonstances."Concernant cette affaire, j'ai ordonné aux services du ministère du Commerce de collecter les informations nécessaires concernant l'exportateur et de définir les causes du refoulement de la marchandise", a déclaré le ministre à la presse à l'issue d'une séance d'audition devant la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux mesures contenues dans le projet de loi de finances complémentaire 2018 (PLFC2018).