RECLAME PAR LA JUSTICE : Djemai cède sa place à la tête du FLN

En effet, « La décision a été validée par les membres du bureau politique qui se sont réunis ce lundi à Alger », a confirmé Mohamed Lamara, chargé de communication du FLN, selon des informations rapportées par TSA. Le nouveau secrétaire général, Mohamed Djemaï, à peine cinq mois après son intronisation, surprise à la tête du parti, le député est réclamé par la justice qui a, également, demandé la levée de son immunité. Ce dernier a choisi d’y renoncer volontairement tout en affirmant que l’affaire pour laquelle il a des démêlés avec la justice est «strictement personnelle». C’est sûrement vrai, mais il n’empêche qu’il s’agit, selon les premières indiscrétions, d’une affaire de «menaces et insultes» par téléphone et il est aussi question de «destruction de documents et de preuves». Des griefs qui relèvent du tribunal criminel, alors que d’autres enquêtes concernant le député sont en cours. Mais Djemaï ne baisse pas pour autant les bras. Il s’accroche. Ce lundi, il a réussi à convaincre le bureau politique, réuni spécialement pour trancher le cas du secrétaire général, de ne pas le démettre de son poste. Il sera remplacé temporairement par Ali Seddiki à la tête du parti jusqu’à ce que la justice rende son verdict. Une manœuvre bien réussie pour le député, mais qui risque de déplaire aux nombreuses voix qui ne cessent d’inviter Djemaï à démissionner. L’homme d’affaires avait, de loin, vu le coup venir, raison pour laquelle il a précocement trompé son ennemi en affichant sa disponibilité à quitter son poste car «l’intérêt du pays et du parti sont au-dessus de toute autre considération» alors qu’en réalité, il n’avait nullement l’intention de lâcher prise aussi rapidement.