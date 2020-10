REBOND DU COVID-19 EN ALGERIE : Le gouvernement appelle à plus de vigilance

En effet, les services du Premier ministre ont indiqué dans un communiqué que "Après consultation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire et l’évaluation de la situation sanitaire à travers le territoire national, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, lance un appel aux citoyens et citoyennes sur la nécessité de poursuivre, avec rigueur et responsabilité, la mise en œuvre des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus" Il rappelle, dans ce cadre, que la pandémie "connait un inquiétant rebond au plan international et une tendance vers l’aggravation de la situation épidémiologique. Beaucoup de pays, dans les cinq continents, sont en train de renforcer les actions préventives et de durcir les mesures de restriction sur la mobilité des personnes et les activités susceptibles d’aggraver les risques de contagion". "La situation dans notre pays, et après une maîtrise de la situation sanitaire et l’enregistrement de résultats forts encourageants, montre aujourd’hui des signes perceptibles de relâchement, lesquels suscitent la crainte d’une résurgence de cas de clusters et doivent inciter, non seulement à la prudence, mais surtout à une plus forte mobilisation et un engagement de tous pour freiner la propagation du coronavirus". Il relève qu'"en cette période particulière, marquée par une reprise contrôlée et progressive de l’activité économique et une rentrée scolaire et universitaire et la reprise de la prière du vendredi dans nos mosquées, tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un degré de vigilance maximum et préserver tous les réflexes de prévention et de protection qui ont permis, jusque là, de nous prémunir d’une situation qui complique toute prise en charge sanitaire". A ce titre, le Gouvernement "exhorte les citoyens et citoyennes à redoubler de vigilance et à demeurer solidaires et déterminés à poursuivre résolument la lutte contre du coronavirus", note le communiqué, ajoutant que "la responsabilité individuelle et collective doit continuer à nous animer pour prémunir la vie des personnes malades et/ou vulnérables et de nos concitoyens et pour partager la charge que supportent notre valeureux corps médical et paramédical en particulier ainsi que les autres corps mobilisés pour faire face à cette épidémie. A cette occasion, le Gouvernement leur rend, encore une fois, un grand hommage". "Ainsi, c’est à travers une plus forte détermination de respecter toutes les consignes et mesures sanitaires de prévention et de protection que nous pourrons vaincre cette crise sanitaire.Les gestes barrières, particulièrement le port du masque de protection, la distanciation physique et l’hygiène des mains, doivent continuer à être scrupuleusement respectés", ajoute la même source.