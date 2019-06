RASSEMBLES DEVANT LA MAISON DU PEUPLE : Des milliers de syndicalistes réclament la tête de Sidi Said

Des milliers de travailleurs se sont retrouvés encore, hier mercredi, devant le siège de l’UGTA pour réclamer le départ de Madjid Sidi Said, l’actuel sectaire général. Un dispositif policier est déployé devant la maison du Peuple et tout au long du boulevard, jusqu’à la place du 1er mai pour éviter tout débordement des travailleurs en colère. Issus de plusieurs fédérations et d’unions locales du centre du pays, ces syndicalistes exigent « le départ immédiat de Sidi Said », tout en déniant à la direction actuelle le droit d’organiser un congrès extraordinaire. « Sidi Said Dégage !», « Sidi Said traitre de la cause des travailleurs », " Vous n'échapperez pas à la Justice" ont lancé les manifestants interdits d’accès à l’enceinte de la maison du peuple protégée par un dense cordon policier. « Sidi Said fait partie des figures du système Bouteflika, il doit rendre des comptes, comme Ouyahia, Ali Haddad, Tahkout, il a profité de son poste pour faire des affaires, et placer des personnes de son entourage dans des postes en Algérie et à l’étranger », raconte un syndicaliste de la zone industrielle de Rouiba. Ce nouveau rassemblement survient alors que la Direction de l’UGTA s’attelle à la préparation du Congrès extraordinaire qui doit se tenir les 21 et 22 juin, en application de la décision de la dernière CEN qui s’est réunie le 27 avril aux Andalouses à Oran.