RAS EL-MA (SIDI BEL ABBES) : Le centre psychopédagogique des sourds-muets fermé depuis 2013

Les habitants, parents d'élèves, élus et autres membres de la société civile de Ras el-Ma, ville garnison située à 90 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, ne cessent ces jours de fortes chaleurs, de lancer des appels en direction des premiers responsables de la wilaya, leur demandant pourquoi le centre psychopédagogique des sourds-muets et autistes n'a pas ouvert ses portes. "Le centre en question entièrement érigé avec une capacité d'accueil de 60 places pédagogiques, diront certains d'entre eux, devait être opérationnel dès le premier semestre de l'année 2008, mais en vain....."jusqu'à nos jours, c'est à dire après de longues années, la structure que toute la population attendait, demeure fermée, vide et inexploitée, bien qu'elle soit équipée de toutes les commodités et structures nécessaires à la formation de base". D'autres intervenants ajoutent: ‘’ nos enfants, en quête d'une prise en charge, sont contraints de parcourir 170 km en aller-retour vers Sidi Bel Abbès pour suivre leurs études psychopédagogiques. Nous nous sommes rapprochés de toutes les administrations et notamment la DASS, en vue de savoir où est situé le blocage qui pénalise nos progénitures. L'ancien directeur de l'action sociale et de solidarité nous soulignait que Mr Saci, alors Wali de Sidi Bel Abbès avait transmis nos doléances au ministère de tutelle.’’ Mais la suite tarde à venir.