RAS EL-MA (SIDI BEL ABBES): 05 diffuseurs de la vidéo du maire écroués

05 diffuseurs dont 02 membres de l’A.P.C, de la vidéo compromettante de l'ex-maire de Ras El-Ma, ville garnison située à 90 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Télagh, a-t-on appris de source concordante. Après l'enquête menée par les services sécuritaires territorialement compétents, les 05 mis en cause, selon notre source, K.H , membre d'A.P.C,A.A, responsable local de Scouts ,N.N, gérant d'un cybercafé ainsi que 02 autres acolytes répondant aux initiales de HZ et R.T auraient été accusées de diffamation, propagande et atteinte à la liberté d'autrui , en ayant procédé à la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo, enregistrée, croit-on savoir, en décembre 2013, montrant l'indélicat maire ,Guendouzi Slimane, en train de s'adonner à des ébats sexuels avec des femmes.