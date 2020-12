RAPATRIEMENT DES ALGERIENS BLOQUES A L'ETRANGER : Air Algérie annonce la poursuite de l’opération

La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé, dans un communiqué, la poursuite des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger et des voyageurs souhaitant rejoindre le pays pour des motifs exceptionnels, exigeant, tout de même, les résultats d'un test PCR rendus au plus tard 72 heures avant l'embarquement. Bénéficieront également de cette opération de rapatriement, en application des mesures prises par les autorités publiques relevant du transport aérien, "les voyageurs souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnels d'urgences notamment d'ordre sanitaire, humanitaire ou en cas de force majeure à caractère professionnel ou économique". "Invités au respect impératif des gestes barrières en vigueur en matière de prévention du coronavirus, les concernés devront se munir des résultats du test PCR rendus au plus tard 72 heures avant la date du départ", rapporte la même source. Ne donnant aucun détail sur les destinations prévues, la compagnie aérienne nationale porte à la connaissance des voyageurs concernés qu'un programme précis des dessertes "sera annoncé ultérieurement" afin de se rapprocher des agences commerciales d'Air Algérie pour l'achat des billets. A noter que cette opération concerne seulement "les citoyens recensés au niveau des représentations algériennes à l'étranger et les personnes ayant soumis un dossier auprès du comité sectoriel ad-hoc, tandis que les vols seront toujours assurés pour les cas d'urgences réunissant bien entendu les conditions préalablement fixés", a conclu le communiqué.