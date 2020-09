RAPATRIEMENT DES ALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER : Air Algérie annonce la fin des vols

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé la fin des vols de rapatriement des ressortissants Algériens. Le dernier vol du genre a été assuré ce 11 septembre. En effet, la compagnie aérienne nationale Air Algérie n’effectuera plus de vols de rapatriement. L’information a été confirmée ce vendredi 11 septembre; date de programmation du dernier vol de la 4e et dernière opération de rapatriement assuré par Air Algérie. « Dernier vol de la 4e phase de l’opération de rapatriement des ressortissants bloqués à l’étranger après la fermeture des frontières à cause de la pandémie de coronavirus Covid-19. »; a annoncé ce vendredi, le porte-parole de la compagnie aérienne nationale, Amine Andaloussi, via un communiqué publié par la NewsRoom d’Air Algérie. Ce dernier vol AH1004 s’est fait à bord d’un Airbus A330 de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Il transportait des passagers au départ d’Alger à destination de Paris; et assurera un vol retour depuis la même destination avec à son bord, des ressortissants algériens bloqués en France. Il convient de souligner que le porte-parole d’Air Algérie n’a pas mentionné la programmation d’une 5e opération de rapatriement des algériens bloqués à l’étranger. Tout porte donc à croire que ce dernier vol assuré par la compagnie aérienne nationale siffle la fin de vols de rapatriement.