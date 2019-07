QUALIFICATION DES VERTS EN DEMI-FINALES : Liesse populaire à Mostaganem

Finalement, c’est après un long ‘’très, très long match qui a dépassé le temps réglementaire des 90 mn, d’une prolongation de 30 minutes de jeu, de tirs au but, de stress où le dernier coup de sifflet final marqua la fin de la compétition, que des scènes de liesse ont éclaté à Mostaganem à l’instar des autres villes du pays, ce jeudi passé marquant une fois de plus, l’histoire du foot algérien, où les mostaganémois avec un très grand enthousiasme mesuré suscité par la victoire de l’Algérie contre la Côte d’Ivoire, ont fêté dignement l'événement. Enroulés de drapeaux algériens, tous, enfants, jeunes, vieux, des deux sexes, partout, à travers tous les quartiers, cités…de la ville, ces supporters de la ville des mimosas ont laissé exploser leur joie à la qualification de leur équipe face à la Côte d’Ivoire, qui les uns à pied , d’autres en voiture, sont venus à grands renforts de chants, de danses, klaxons et ‘’Youyous’’ témoigner de leur grande citoyenneté Algérienne et de leur présence en cette occasion, avec l’éternel et fameux slogan ‘’One Two Tree viva l’Algérie’’. En effet, des scènes de liesse qui rappellent l’historique victoire des Algériens sur la RFA lors de la Coupe du Monde de Football de 1982 en Espagne et tant d’autres succès remportés, gravés dans toutes les mémoires Algériennes. Cette grande manifestation de joie de jeudi dernier se veut être aussi un grand hommage rendu aux joueurs, à Belmadi …, et à l'ensemble de l'équipe d’Algérie, lesquels ont laissé paraitre leur joie à travers une émotion sans égale …. Notons que le nombre exact de citoyens mostaganémois sortis dans les rues de Mostaganem fêter cette grande victoire sur la Côte d’Ivoire ne peut être évalué, vue les masses citoyennes qui circulaient dans les rues à une heure tardive de la nuit. Tous attendent et espèrent que cette compétition de Football de cette année 2019 soit couronnée de succès pour tous les Algériens par une plus grande distinction collective, qui est celle de la ‘’coupe d’Afrique’’. Pour rappel, l’équipe Algérienne de football renoue avec le scénario vécu durant les années 1990 où elle a remporté la coupe d’Afrique en battant en finale la redoutable équipe du Nigéria hôte de la compétition de jadis qu’elle rencontrera dimanche prochain en demi-finales.