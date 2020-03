Précisions sur notre article de la CNAS d'Oran

Suite à notre entretien téléphonique avec le DG de la CNAS de la wilaya d'Oran, il nous a fait comprendre que les informations recueillies dans les réseaux sociaux notamment sur la page ‘’Oran info’’ , et d'autres journaux qui nous ont donné cette information, s'est avérée fausse, selon la déclaration du DG, Mesli Mohamed, qui nous a fait comprendre que son petit neveu est hospitalisé en isolation et qu'il n'a pas rejoint son domicile de retour de France et à cet effet, nous lui présenterons toutes nos excuses indépendamment de notre volonté du fait que nous sommes à l'écoute de nos citoyens.