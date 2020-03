Possibilité d’un confinement national total !

Dans une déclaration à TSA, le président du Conseil de l’ordre des médecins, Dr Bekkat Berkani, a évoqué la possibilité d’un confinement total pour circonscrire la propagation de l’épidémie. En effet le même responsable a fait savoir que l’Algérie se dirige vers un confinement national et total pour stopper l’évolution de l’épidémie du coronavirus (Covid-19) dans le pays. « Très certainement, nous nous dirigeons vers un confinement national et total. J’ajouterai que le plus tôt sera le mieux ! ». Sur la situation épidémiologique à Blida qui est la ville la plus touchée par le Covid-19, Dr Berkani a souligné que le résultat du confinement ne se verra que dans une quinzaine de jours, voire même plus. » « Voyez la situation dans laquelle se trouve l’Italie. Elle n’a pas su dès le début prendre des dispositions totales et générales, elle est en train de subir les contrecoups d’une situation qui était méconnue au début. Pour nous qui sommes bien avertis et que la porte d’entrée était identifiée, Blida, je pense que la réponse des autorités était nécessaire, elle est circonstanciée », a-t-il expliqué.