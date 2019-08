Plantation d'arbres : la Mascarade !

Moul Firma de retour hier d’Oran, à bord de sa Mazda, empreinte l’ancienne route (Oran-Mostaganem, pour éviter, l’autoroute qui était bloquée depuis la matinée par des manifestants en colère au niveau du tronçon Bethioua –Arzew. Sortant de la ville de Gdyel, en se dirigeant vers la commune d’Arzew, Moul Firma s’arrête pour prendre un auto-stoppeur, une occasion de partager ensemble le voyage et d’échanger des sujets pour tuer le temps. Avec ses habits de garde forestier, Moul Firma bien rassuré de l’identité de son compagnon, lui pose la question au sujet des détournements des terres forestières et plus particulièrement à Mostaganem. Le gardien forestier fixa Moul Firma d’un regard froid, serra ses mâchoires, hocha tristement la tête et commença à caresser ses moustaches comme pour cacher son émotion qu’on pouvait lire clairement sur les traits de son visage ! Moul Firma , sentant qu’il a gêné son invité changea de sujet en invitant ce dernier à admirer la nature et les souvenirs d’antan, ce temps d’or où nous étions des enfants et prenions avec nos parents , le bus de ‘’Laroui’’ de Mostaganem à Oran, avec ces petits commerçants ambulants qui nous distribuaient à chaque arrêt de la limonade et ce receveur aussi qui guettait les mauvais payeurs …c’était le bon vieux temps ! Le garde forestier fait semblant de laisser s’échapper un sourire mort, mais pendant le trajet il y avait toujours un silence angoissant. Moul Firma avait tellement envie de lui poser un tas de questions mais il savait très bien que ce n’’était pas le moment s’il voulait rester en vie, au milieu de cette route déserte, le silence était son seul secours ! Soudain, le garde forestier, tout en montrant de la main, une campagne de plantation d’arbres, dira en colère : « c’est du gaspillage d’argent, et une politique déguisée ! Planter des arbres en Août, c’est impossible, 90 % de ces arbres plantés vont mourir dans moins d’un mois. La période de la plantation des arbres c’est entre le 25 octobre, journée nationale de l'arbre jusqu’au mois d’avril ! Toutes ces campagnes lancées en fanfare c’est une comédie et des millions d’arbres et d’argent gaspillés ? » Insurgé par ce crime commis légalement contre la forêt, il continue de vider son sac : J’ai travaillé à Mostaganem ! Et j’étais surpris du silence des autorités envers les détournements des terrains forestiers par des particuliers, la majorité des terrains forestiers de Hassi Mamèche, Ouillis, Hadjadj, Sidi Lakhdar et Sidi Ali ont été squattés et transformés en terrains bâtissables . Ce n’est qu’à l’ère du ‘’Mandjal’’ que les responsables forestiers se sont manifestés pour ester quelques-uns en justice, mais avant, c’était la complicité totale ! Personne ne lève le petit doigt, je connais des officiers de la direction des forêts qui sont devenus des milliardaires et propriétaires de biens immobiliers alors qu’ils sont venus à Mostaganem avec une valise et un petit salaire ! Révèle le garde forestier avant d’ajouter : la justice devrait ouvrir des enquêtes sur l’enrichissement illicite de certains cadres de la direction des forêts pour comprendre, le pourquoi de ce détournement des terrains forestiers avant de poursuivre les squatteurs’’, conclut ce dernier. Avec ce voyage d’aventure, et par manque de temps, Moul Firma a failli oublier la suite de l’histoire de l’agence foncière, mais il promet de révéler à ses lecteurs le feuilleton des ventes de terrains avec détails : l’affaire de la vente des 17 lots de terrain de Mesra , les 28 lots de terrain de Touahria et les 28 lots terrain de Hadjadj qui ont été tous vendus par gré à gré et sans adjudication ! Ainsi que les lots de terrain de la coopérative Es- Salem. Restez Zen ! A suivre