PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Plus de 60 tonnes de déchets collectés à Oran

Selon un communiqué de la wilaya d’Oran, la vaste opération menée par les multiples acteurs, tels que les agents et les cadres des communes, les citoyens et le mouvement associatif, notamment les associations de la protection de l'environnement ou à caractère sportif, s'est soldée par la collecte de plusieurs tonnes de déchets, 430 sacs plastiques remplis de bouteilles, d'herbe et autres déchets et 64 tonnes de déchets inertes. L'opération qui a touché plusieurs axes routiers et secteurs urbains relevant de la commune d'Oran a permis l'éradication de plusieurs points noirs. Cette action fait suite aux directives du wali d'Oran dans le cadre des campagnes de traitements hebdomadaires initiées pas le cabinet du wali, selon la même source. ‘’Les déchets récoltés ont été acheminés vers le centre d'enfouissement technique des déchets. Pour le bon déroulement de l'opération des camions et environ une centaine d'agents de propreté ont été mobilisés’’, a ajouté la même source. L'action entre dans le cadre des opérations menées par la cellule de l'environnement créé fin 2017 suite aux instructions du wali. Depuis, un programme de nettoiement a été établi par les services de la wilaya avec la collaboration des partenaires cités. Cette nouvelle dynamique dans laquelle le citoyen est désormais un partenaire à part entière qui joue pleinement son rôle dans toute action de sauvegarde et de promotion de l'environnement. Toutefois, toutes sortes de déchets continuent d'être jetées dans la nature, à commencer par les matériaux de construction, le plastique, ainsi que d'autres produits toxiques.