PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Organisation d’une formation sur la gestion des crises

Dans le cadre de l’information sur les efforts déployés par la protection civile, pour la préservation et la sécurité des biens et des personnes, à l’ombre de l’épidémie due au Coronavirus ainsi que dans le but d’éclairer l’opinion publique sur l’importance de ses activités, le directeur de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, le colonel Abdelhamid Zighed a patronné, en collaboration de professeurs du laboratoire de communication, de l’université « Abdelhamid Ben Badis » de Mostaganem, le lancement d’une journée de formation ,à l’intention des officiers de l’appareil de la protection civile. Celle-ci a été axée sur le thème relatif à l’importance de « la communication de crise » pendant l’épidémie de la «Covid-19 » et ce en rappelant que cette journée du lundi,14 décembre 2020 a été consacrée aux officiers, chefs des unités opérationnelles de la protection civile de la wilaya de Mostaganem et ce, à l’effet de leur dispenser de bases de formation dans le domaine de la « gestion des crises et méthodes d’utilisation judicieuse des moyens modernes de communication. C’est ainsi que le laboratoire universitaire de la communication et des relations a apporté une contribution qualitative, conjointement avec la direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, dans le domaine de la formation et l’utilisation stratégique des ressources humaines, au niveau des différentes unités opérationnelles et des services de cette même protection civile.