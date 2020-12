PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : 221 interventions en 48 heures

Du 12 au 13 Décembre 2020, les différentes unités de protection civile ont enregistré, à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem, pas moins de 221 interventions. 04 cas d’accidents de la circulation ayant fait 02 blessés qui ont été évacués par ambulances vers divers hôpitaux et centres de santé ont été enregistrés. Ainsi, 145 interventions ont été effectués dans des cas divers et variés où les intéressés ont également été secourus et évacués vers des établissements de la santé. Des opérations d’extinction d’incendies ont eu lieu dans 06 cas signalés tandis que 61 opérations ont été effectuées pour des cas divers d’intervention et 28 personnes ont été secourues, par ailleurs. Dans une autre opération effectuée par les agents de la protection civile de l’unité « Si Amirouche » (Kharrouba), qui ont pu venir en aide à une femme de 38 ans et de sa fille, âgée de 03 ans et ce, à la suite de leur exposition au gaz d’une bouteille de butane qui a fuité du chauffe-eau, dans la salle de bain de leur résidence familiale, située au quartier « Plateau de la marine », dans la commune de Mostaganem. La femme en question et sa fille on été secourues dans un état stable puis évacués vers l’établissement public hospitalier (EPH) « Che Guevara » de Mostaganem.