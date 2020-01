PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : 215 interventions en deux jours

Parmi ces 215 interventions-ci, 120 d’entre-elles ont consisté en des opérations d'évacuation sanitaire, par ambulance où 120 blessés et malades ont été évacués vers divers établissements de santé et hôpitaux. Il a été enregistré également le décès d’une personne dans un accident de circulation et la mort de 32 têtes d’ovins dans un incendie. En si peu de temps, les services de la protection civile ont réalisé 13 interventions de secours concernant 07 accidents divers de la circulation ayant fait 07 blessés. Les victimes, précise la cellule de communication de la protection civile, ont reçu les soins de premiers secours puis ont été transférées vers les établissements de santé tout en déplorant un décès, enregistré. Par ailleurs, les différentes unités de la protection civile de la wilaya de Mostaganem ont également réalisé 06 interventions pour éteindre différents incendies. A noter qu’en plus d’avoir effectué quelque 71 diverses opérations de secours, des interventions marquantes eurent lieu et parmi elles, outre celles qui ont été déjà signalées dans nos colonnes, il est à noter que les services de protection civile de la commune de Kheireddine sont intervenus avant-hier, samedi 18 Janvier 2020, à la suite d’ un accident de la circulation qui s’est produit par la collision entre deux (2) véhicules, au niveau de la route nationale n ° 7, reliant les communes de Kheireddine et Ain Tedelès. Cet accident a fait deux blessés dont le premier dans un état préoccupant qui a fait l’objet d’un transfert rapide vers l'hôpital, tandis que le second s’en est sorti avec des fractures et des blessures mineures. Aussitôt, les services de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident en question. Hormis les cas déjà cités, il est à signaler que l'unité secondaire de la protection civile est intervenue avec celle de la Daïra de Achâacha ,dans la nuit du Vendredi 17 Janvier 2020,vers minuit et demi (12 heures 30 min) et ce, à la suite d'un appel de secours selon lequel un incendie s’est déclaré dans l’élevage d’ovins pratiqué dans un abri en plastique, dans une zone rurale proche de la commune de Achâacha. Les services de la protection ont indiqué, par ailleurs, que la population du voisinage a été secourue précisant que l’incendie en question a entrainé la mort d'environ 32 têtes d’ovins, selon les déclarations faites par le propriétaire de l’élevage sinistré.