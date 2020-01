PROTECTION CIVILE D'ALGER : Le nombre des interventions en "léger" recul en 2019

Les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont enregistré en 2019, un "léger recul" dans le nombre des interventions de sauvetage, de secours et d'évacuations de victimes des différents accidents, avec plus de 91.600 interventions, contre près de 92.500 interventions en 2018, a indiqué le Chargé de la communication de ce corps. Le nombre des interventions effectuées par les différentes unités de la Protection civile au niveau de la wilaya d'Alger, a connu un "léger" recul, durant l'année 2019, avec 91.608 interventions, contre 92.449 interventions en 2018, a précisé à l'APS, le lieutenant Benkhalfallah Khaled. Cette baisse s'explique par l'efficacité des 45 campagnes de sensibilisation menées à travers les plages et différents espaces publics, en matière de prévention des accidents de circulation, de noyades, d'incendies et de monoxyde de carbone, a-t-il estimé. Le bilan annuel des mêmes services fait ressortir quelque 12.000 interventions suite à 7.315 accidents de circulation, ayant fait 54 morts et plus de 6.800 blessés.