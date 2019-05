PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : Plus de 650 interventions en 10 jours

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les différents services de la protection civile, le nombre d’accidents de la route ne cesse d’augmenter durant ce mois sacré de Ramadan. En ce sens, les mêmes services ont enregistré plusieurs accidents de la route durant les 10 dernières jours .Les unités de la protection civile ont enregistre 680 à travers divers domaines de protection, suite aux appels de détresse des citoyens lesquelles englobent différents domaines d’activité de la protection civile liés aux accidents de circulation, aux accidents domestiques, aux évacuations sanitaires, aux étouffements d’incendies et à la couverture du dispositif sécuritaire parmi lesquelles 427 interventions réservées aux évacuations sanitaires dont il a été secouru et évacué 440324 blessés et malades vers les différents centres de santé et hôpitaux. Quant aux accidents de circulation, les unîtes de la protection civile ont effectué 71 interventions à travers 52 accidents de circulation causant 56 blessés dans différents accidents lesquels ont été secourus et évacués dans des centres de santé et transférés 3 morts au service de la morgue. Les unités de la protection civile ont également opéré dans 34 interventions pour étouffer différents incendies dont l’étouffement des incendies domestiques et des véhicules. Par ailleurs et concernant les opérations diverses, les mêmes services ont accompli, 125 interventions présentant une couverture des services de sécurité suite auquel, il a été secouru 37 blessés et transféré 4 morts, a-t-on ajouté.