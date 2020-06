PROTECTION CIVILE : 06 décès par noyade en 48 heures

Six cas de décès par noyade en mer et dans des réserves d’eaux ont été enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué la Protection civile dans un communiqué. Dans la wilaya de Tipasa une fille âgée de 14 ans est décédée par noyade en mer à la plage de la commune de Hadjret Ennes, précise la même source ajoutant qu'à Ain Témouchent un enfant âgé également de 14 ans est décédé noyé à la plage Beni Saf dans la zone rocheuse dénommée Hafer el Djamel. La wilaya de Médéa et d'El-Oued ont enregistré respectivement trois (3) et un (1) décès par noyade.A Médéa les victimes noyées dans une retenue collinaire au lieu dit lakouat commune de Djaoueb daïra Souaghi, étaient âgées respectivement de 85 ans ,50 ans et 10 ans. A El Oued, un enfant âgé de 07 ans est décédé dans une mare d’eau au lieu dit cite el Bina el Dhati commune d’el oued.Les corps des victimes ont été évacués par les services de la Protection civile vers les établissements de santé.