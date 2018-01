PROJETS DE LOGEMENTS : Plus de 16.000 LPA et LSP accusent un retard

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué lundi à Alger que les travaux de réalisation de plus de 16.000 logements promotionnels aidés et participatifs accusaient un retard dans 46 wilayas. Présidant la cérémonie d'attribution d'attestations d'agrément à 122 promoteurs immobiliers, M. Temmar a précisé que le secteur s'employait à régler les problèmes enregistrés en vue de relancer les projets accusant un retard. Quelques 270 promoteurs immobiliers n'ont pas tenu leurs engagements et 344 chantiers sont à l'arrêt. Parmi les entraves rencontrées, le ministre a cité l'utilisation des fonds des souscripteurs dans d'autres projets, les litiges entre souscripteurs et promoteurs immobiliers portés devant la justice et d'autres problèmes liés au foncier.