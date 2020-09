PROJET DES 100 LOGEMENTS LPA A MOSTAGANEM : Des souscripteurs déçus reçus par le wali

Après avoir manifesté leur mécontentement, le lundi 30 juin 2019, devant la daïra de Mostaganem pour dénoncer le grave retard enregistré dans la réalisation de ce programme, confié à un promoteur privé, ils sont revenus à la charge ce dimanche matin du 6 Septembre 2020 en se rassemblant de nouveau, cette fois, devant le siège de la wilaya de Mostaganem. Dans ce contexte, les postulants au programme des 100 logements du logement promotionnel aidé (LPA), contracté en 2013 et entamé en 2015 ont indiqué que le délai de réalisation de 36 mois a été largement dépassé sans voir le bout du tunnel dans cette affaire. Après de nombreux arrêts de chantiers et deux arbitrages de conciliation visant la reprise des travaux d’achèvement du projet par la livraison des logements aux bénéficiaires, l’affaire est toujours pendante. Ils ont ajouté que toutes les interventions faites auprès des administrations impliquées se sont soldées par un échec décevant qui a été perçu comme une fuite en avant du promoteur et de certains responsables concernés. Les souscripteurs se sentent avoir été abandonnés après avoir épuisé toutes les ressources d’intervention et frappé à toutes les portes de l’administration compétente .L’un d’eux, dénonce « l’incapacité de l’administration à s’imposer pour défendre ce programme an tant que formule par les pouvoirs publics pour nous sortir des conditions déplorables dans lesquelles nous vivons avec nos familles. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer et certains de nos camarades sont déjà morts avant d’avoir assuré un logis décent à leurs enfants et c’est dramatique de sentir l’impression de vivre une arnaque ».Un autre, ajoute que : « nous avons des engagements dans les opérations de remboursements des crédits contractés alors que nous sommes fragilisés par un loyer qui ne cesse d’augmenter au fil du temps et nous sommes vraiment pris entre le marteau et l’enclume.».Le dernier intervenant, lui, estime que « tous les souscripteurs ont subi un dommage moral et financier qui doit être normalement comptabilisé et réparé outre le fait de trouver une solution urgente, à la veille de cette rentrée sociale 2020 .Nous sommes venus pour interpeller le nouveau wali de Mostaganem pour qu’il use de son pouvoir pour nous faire sortir de ce marasme qui a trop duré. Pour cela, nous souhaitons que le contrat de l’actuel promoteur soit purement et simplement résilié, à ses tors et faire l’objet d’une reprise des travaux d’achèvement par une autre entreprise qualifiée et compétente ».Entre-temps, un délégué de ces souscripteurs a pu être reçu facilement, par le nouveau locataire de la wilaya, avec qui il a eu des discussions franches et sereines. Selon notre interlocuteur, M. Aissa Boulahïa a demandé à ce que les concernés s’organisent pour désigner un comité restreint qui sera leur porte-parole avec la wilaya .En ce sens, il a ajouté que « le wali assure les requérants que leur problème sera pris en charge à son niveau pour lui trouver une nouvelle solution suivant une formule qui satisfasse toutes les parties concernées, sur la base de l’inévitable résiliation du contrat avec l’actuel promoteur ayant failli à ses engagements. Visiblement, les doléances de ces pères de familles sont prises très au sérieux par le nouveau wali qui vient d’être fraichement installé et qui est déjà bute avec les problèmes d’un passif cumulés depuis des années. Pour peu qu’ils patientent encore quelques mois, après 5 ans d’attente, les concernés sont appelés à prendre leur mal en patience pour voir enfin leur rêve se réaliser.