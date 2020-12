PROGRAMME ‘’LPA’’ 2018-2019 A MOSTAGANEM : Le wali préside une réunion de coordination

Dans le cadre du suivi de l'avancement des travaux des divers projets de réalisation de logements, en particulier ceux de type ‘’LPA’’, programme 2018-2019, le wali de Mostaganem, "Aïssa Boulahya", a présidé hier matin, une réunion de coordination au siège de la wilaya. L’ordre du jour de cette rencontre, concerne le suivi des projets de réalisation des logements et la mise en œuvre des instructions ordonnées lors des dernières sorties effectuées sur le terrain. Etaient présents à cette rencontre, le secrétaire général de wilaya et tous les directeurs de l’exécutif concernés par le secteur du logement et de la construction. Au cours de la réunion, plusieurs points ont été débattus notamment la manière d'améliorer le tissu urbain des logements de formule « LPA » programme 2018 et 2019, dont les travaux n’ont pas encore été lancés. En ce sens, des instructions ont été données pour prendre en considération l’aspect décoratif, en améliorant les façades des immeubles, puisque ces logements sont situés à l’entrée « Ouest » de la ville de Mostaganem, sur la route d’Oran. A ce propos, les promoteurs ont fait un exposé sur les études menées en ce sens. Notons qu’il a été recommandé la mise en place d’ateliers au cours de la semaine prochaine. Il a été précisé qu’une durée de 18 mois a été retenue pour la réalisation du programme des 100 logements, en plus de la réalisation de 50 logements en 12 mois , en tenant compte du respect de la qualité dans la réalisation pour la livraison des logements aux bénéficiaires dans les délais.