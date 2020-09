PROGRAMME AADL2 A MOSTAGANEM : Un projet qui traine à Stidia

Parmi les problèmes cités dans le courrier, le retard accumulé dans la réalisation du projet des logements de type ‘’AADL 2’’, alors que l’entreprise qui doit réaliser les travaux a été désignée en 2017. En effet, désespérés les souscripteurs concernés dénoncent pour la plupart, un retard d’autant plus flagrant et frustrant occasionné par l’entreprise réalisatrice qui les prive de la jouissance de logements décents dont le projet a été confié à un promoteur en 2017, où les travaux réalisés sont estimés à 40% seulement comme le montrent les photos envoyées. Tous les souscripteurs concernés par ce programme de logements, demandent l'achèvement et la livraison sans condition de l'ensemble des logements ainsi que le retrait de l’agrément et la résiliation de contrat du promoteur qui tergiverse à réaliser le projet. Ces derniers signalent également la présence d’un poteau électrique à l’entrée du site qui n’ayant pas été déplacé à ce jour, empêche l’achèvement des travaux, ce qui risque que la livraison des logements dont la date de réception du projet en question toujours inconnue, soit compromise ajoutent-ils. Devant cette situation alarmante, les souscripteurs réclament, à cet effet et dans les plus brefs délais, les attestations de pré-affectations de logements selon le site et le numéro chronologique ainsi que des visites périodiques du chantier soient effectuées par le wali et le directeur général de l’OPGI afin de combler les lacunes et rattraper le retard.