PROGRAMME ‘’AADL1" : Fin des attributions de logements fin septembre

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a annoncé, à Blida, que les opérations d'attribution des logements de type location-vente aux souscripteurs d'AADL 1 (2001-2002) seront parachevées fin septembre prochain, clôturant ainsi définitivement ce dossier. Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie de distribution de 744 unités de logements de type location-vente aux souscripteurs "AADL 1", le ministre a fait état de "12.000 logements (location-vente) distribués dans deux mois (mai-juin)", prévoyant la clôture du dossier "AADL1" fin septembre prochain. Les programmes de logements devant être distribués concernent les souscripteurs "AADL1" au niveau de Blida, Alger, Médéa, Biskra, Bouira, Tizi-Ouzou et Bejaia. Cette dernière compte un pôle de 16.000 unités de logement de type location-vente dédiées aux souscripteurs des programmes 2001 et 2002, a précisé M. Beldjoud. A partir de jeudi prochain, il sera procédé à la remise des attestations de pré-affectation au profit de près de 1000 souscripteurs du programme "AADL1" à Tizi-Ouzou, a ajouté le ministre.