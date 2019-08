PRODUITS ALIMENTAIRES : Les importations baissent de plus de 480 millions de dollars

L'Algérie a importé moins de produits alimentaires durant le premier semestre 2019 comparativement à la même période en 2018, soit un recul de plus de 480 millions de dollars (-10.52%), selon les statistiques communiquées ce samedi par la la Direction générale des Douanes algériennes (DGD). Globalement, la facture d'importation des produits alimentaires a atteint près de 4,13 milliards de dollars (mds usd) durant le 1er semestre 2019, contre 4,61 mds usd durant la même période de l'année écoulée, soit une baisse de près de 485,3 millions de dollars (-10,52%), précise la Direction des Etudes et de la Prospectives des Douanes (DEPD). Cette baisse s'explique, essentiellement, par une diminution des importations des céréales, lait et produits laitiers, des sucres, résidus et déchets des industries alimentaires...etc. Représentant près de 33% de la structure des importations alimentaires, les céréales, semoule et farine ont atteint 1,356 md usd, contre près de 1,672 md usd en 2018, soit une de baisse de 18,89%. Les importations des produits laitiers ont également reculé à 690,37 millions usd, contre 789,38 millions usd, en baisse également de 12,54%. La facture d'importation du sucre et des sucreries, a elle aussi reculé pour totaliser 348,81 millions usd, contre 438,89 millions usd (-20,53%). Même tendance pour les résidus et déchets des industries alimentaires, dont les tourteaux et autres résidus solides qui ont été importés pour près de 288,86 millions usd, contre 440,83 millions de dollars, en baisse de -34,47%. De janvier à juin dernier, la baisse a concerné aussi d'autres produits alimentaires, mais de moindre ampleur, il s'agit des importations du café et thé qui se sont chiffrés à 180,16 millions usd, contre 180,53 millions de dollars (-0,21%), et des légumes avec (-1,32%), totalisant 146,11 millions usd, contre 148,07 millions usd.