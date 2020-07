PROCES TAHKOUT : Le verdict sera rendu mercredi

Le verdict dans le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout sera prononcé mercredi 15 juillet, a rapporté le journal El Moudjahid. Pour rappel, le procès de l’affaire Tahkout s’est ouvert lundi dernier au tribunal de Sidi Mhamed d’Alger. Le procureur de la République près le même tribunal avait requis, mercredi dernier, une peine de 16 ans de prison à l’encontre de Mahieddine Tahkout et une amende de 8 millions de DA. Il a requis une peine de 15 ans de prison à l’encontre des anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Ils sont poursuivis notamment pour « abus de fonction », « octroi d’indus privilèges » et « dilapidation de deniers publics ». Une peine de 20 ans de prison assortie d’une amende de 8 millions DA a été requise contre l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, contre lequel un mandat d’arrêt international a été émis. Une peine de 10 ans de prison a été requise contre les anciens ministres, Youcef Yousfi, Abdelghani Zaalane et Ammar Ghoul, assortie d’une amende de 2 millions DA pour chacun.