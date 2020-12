PROCES DE KARIM TABOU : Le verdict sera rendu le 7 décembre

Le verdict du procès du militant et porte-parole du parti UDS non agrée, Karim Tabbou sera rendu le 7 du mois en cours, a annoncé ce mardi, le tribunal de Koléa. Rappelons que Tabbou répondait du chef d’accusation d’ "atteinte au moral de l'armée" et "atteinte à l'unité du territoire national", pour des faits qui remontent à 2019. Une accusation que le prévenu a rejetée avec force, affirmant lors de son audience qu’il acceptait toutes les accusations à l’exception de l' "atteinte à la défense nationale, menace de l’unité nationale et atteinte au moral de l'armée". «Je suis un militant politique et je me fixe des limites morales, dont notamment ne pas toucher à l’Institution militaire, qui est comme une couronne sur nos têtes», a- t- il déclaré, non sans clamer son innocence.