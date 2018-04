PRESTATAIRES DE VISA : Le siège de VFS Global, bientôt sous scellé

C’est une nouvelle qui risque fort de mettre dans l’embarras l’Ambassade de France à Alger, dont les consulats gèrent des milliers de demandes de visas par jour. Le nouveau centre de dépôt des dossiers de demande des visas français du prestataire VFS Global, sera, très probablement, mis sous scellés dans les prochains jours, a appris le site d’informations ‘’ALG24 ‘’ de source proche émanant de la wilaya d’Alger. En effet, le prestataire VFS Global, qui a obtenu officiellement le marché des visas français en Algérie fin décembre dernier, a construit son nouveau siège à la localité d’Oued Smar, une zone industrielle située à l’Est d’Alger. Ce siège luxueux a été construit sur un terrain loué par VFS auprès d’un certain R. Smail. Cependant, le dossier administratif de cette construction semble ne pas être conforme et aurait été rejeté par les services de la wilaya d’Alger pour de multiples raisons. Le propriétaire du terrain qui abrite le nouveau centre de VFS Global ne détient pas, selon notre source, des documents conformes à la réglementation de l’urbanisme. Son dossier, déposé il y a juste un mois, aurait été ainsi reconnu non conforme pour les motifs cités. Selon notre source, sauf surprise, la wilaya d’Alger tranchera, la semaine prochaine, pour la mise sous scellés de ce centre. Pour rappel, le centre de VFS Global a été inauguré le 8 avril dernier en présence, entre autres, de l’Ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, et le Consul général de France à Alger, Eric Gérard, et la triste nouvelle risque fort de les décevoir