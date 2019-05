PRESIDENTIELLE DU 4 JUILLET : 74 intentions de candidatures déposées

Au ministère de l’Intérieur, on fait comme si l’élection du 4 juillet prochain aura lieu, alors que chaque jour qui passe la rend plus aléatoire. Ainsi le nombre de postulants qui ont déposé des lettres d’intention a atteint, au jeudi 16 mai, le chiffre de 74. C’est ce qu’a déclaré samedi 18 mai le ministère de l’Intérieur sur son compte facebook, précisant que ces candidats à la candidature ont procédé au retrait des imprimés de parrainage citoyen et que « l’opération se déroule dans des conditions normales ». En dehors des candidats Ali Ghédiri et du président du parti El Moustakbel, Abdélaziz Bélaid, les autres postulants restent d'illustres inconnus, certainement plus motivés d'ajouter une ligne sur leur CV que de croire à leur chance.