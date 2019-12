PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Charfi appelle les magistrats à veiller au respect de la loi

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a appelé jeudi à Alger les magistrats chargés de la supervision de l'élection présidentielle du 12 décembre, à veiller au strict respect de la loi pour répondre aux aspirations du peuple algérien. "Il faut veiller au strict respect de la loi et à maintenir la confiance qui garantira le salut auquel aspire le peuple algérien" à travers les prochaines élections, a indiqué M. Charfi à l'adresse des magistrats participant à une journée de formation organisée par l'ANIE à leur profit. Il les a exhortés à poser toutes les questions et interrogations sur les nouveaux mécanismes adoptés par l'ANIE dans l'organisation des élections et qui garantissent le déroulement du processus électoral en toute transparence. M. Charfi a également appelé les magistrats chargés de la supervision des élections à porter la voix du peuple à l'ANIE en toute honnêteté pour que cette dernière puisse annoncer le nom d'un président de la République, "élu et choisi par les électeurs en toute liberté et transparence".