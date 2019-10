PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : 133 postulants ont retiré les formulaires de souscription

Le nombre de postulants à la présidentielle du 12 décembre qui ont retiré les imprimés de souscription a atteint au mardi 8 octobre, à 13 heures 30, le chiffre de 133, selon Ali Draâ, porte parole de l’Autorité indépendante de surveillance de l’élection. En dehors d’Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi et un degré moindre Belkacem Sahli et Abdelaziz Bélaid du parti El Moustakbel, tout le reste sont des inconnus sur la scène politique et leur course devrait s’arrêter à l’obstacle de la collecte des signatures de citoyens. Pour rappel, l’opération de retraits des formulaires de souscriptions doit se poursuivre jusqu’au 25 octobre, alors que l’Autorité indépendante, sous la présidence de Mohamed Charfi, continue d’installer les délégués de wilaya, qui doivent à leur tour dupliquer la même opération au niveau des communes. Le président de l’Autorité électorale a annoncé aujourd’hui qu’un stage de formation de deux jours, qui se déroulera à Alger, sera dédié aux délégués au niveau communal pour les imprégner des protocoles de surveillance.