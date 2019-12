PRESIDENTIELLE 2019 : Mihoubi félicite le nouveau président pour sa victoire

Le candidat du Rassemblement national démocratique, Azzedine Mihoubi, a animé vendredi, une conférence de presse, quelques minutes après l’annonce des résultats préliminaires par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). D’emblée, l’ex-ministre de la Culture a tenu à féliciter son rival Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire annoncée avec un taux de 58,15% des voix. « Je lui souhaite toute la réussite dans sa mission nationale noble et dans la réalisation des aspirations du peuple algérien », déclare-t-il. « Il ne trouvera de notre part que le soutien et l’aide parce qu’on est et resteront toujours au service de ce peuple et de ses institutions », poursuit-il.