PRESIDENTIELLE 2019 : Le RND rejette l’initiative du report

Le report de l’élection présidentielle de 2019 proposé par Abderrazak Morki, président du MSP, n’a pas obtenu l’adhésion des partis de l’alliance présidentielle, à en croire Seddik Chihab, porte-parole du RND. « Nous n’avons pas adhéré à l’initiative présentée par cette formation politique, et son initiative ne sera pas à l’ordre du jour de nos rencontres au sein de l’alliance », a-t-il déclaré dans un entretien à El Watan. « Au RND, nous ne voyons pas d’éléments qui imposeraient le report », a indiqué Seddik Chihab, expliquant qu’un tel report « sous-entend qu’il existe une situation exceptionnelle », ce qui « n’est pas le cas », selon lui. Il n’y a pas de crise politique en Algérie, pour le numéro 2 du RND qui a mis l’accent sur la nécessité de respecter les échéances électorales. « Nous sommes tenus par des échéances et ce qui fait le sérieux de l’Algérie est qu’elle a toujours respecté ses échéances et c’est en respectant ces échéances qu’on arrive à construire des institutions pérennes », a-t-il déclaré. Alors qu’il rejette l’initiative de Makri, Seddik Chihab semble plus favorable à celle d’Amar Ghoul. Ce dernier a appelé à la tenue d’une conférence nationale sous l’égide du président. Une initiative vue par nombre d’observateurs comme un rapprochement de la position du MSP et un appel au report de la présidentielle.