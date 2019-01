PRESIDENTIELLE 2019 : 11 candidatures en 48 heures

Au MSP, l’instance électorale s’est déjà réunie, donnant un avant-goût de la décision que prendra le parti. Le Parti des travailleurs délègue la décision à ses instances au moment où Djaballah a tranché : il ne sera pas candidat tandis qu’au FNA, on prend acte. Dans ce contexte, le Ministre de l’intérieur Noureddine Bedoui a fait état, ce dimanche de l’enregistrement de 11 candidats ayant procédé au retrait des formulaires de candidature à l’élection présidentielle du 18 avril 2019. En effet, M. Bedoui, a dévoilé lors d’une conférence de presse organisée au terme du Forum national sur le phénomène de « harga », que cinq partis politiques et six personnalités, en qualité de candidats indépendants, ont procédé, jusqu’à présent, au retrait des formulaires de candidature à l’élection présidentielle, prévue le 18 avril prochain. Pour les partis, les cinq dossiers de candidature ont été retirés par : le Rassemblement Algérien (RA), le Front des Jeunes démocrates pour la Citoyenneté (FJDC), le Front El Moustakbal, le parti Ennasr El-Watani et Talaie El Hourriyet. Les noms des candidats libres n’ont pas été révélés. Le ministère de l’Intérieur avait convié, samedi, les postulants à la candidature à l’élection présidentielle du 18 avril prochain à procéder au retrait des formulaires de souscription individuelle au siège du ministère conformément aux dispositions de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral.