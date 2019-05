PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE : Des nominations à la tête de Sonelgaz, l’ENTV, l’Anep et l’Arav

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé samedi, à de nouvelles nominations à la tête de l'Entreprise publique de télévision (EPTV), de l’Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) et du Groupe Sonelgaz. Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé samedi Salim Rebahi au poste de Directeur général de l'Entreprise publique de télévision (EPTV) en remplacement à Lotfi Cheriet et Zouina Abdelrezak à la tête de l`Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) en remplacement à M. Zouaoui Ben Hamadi, M. Boulakhras Chahar au poste de Président directeur général du Groupe Sonelgaz et Hemaidia Mounir, nouveau Président-directeur général de l'ANEP en remplacement de Mme Djazia Djeddou, dont il a été mis fin aux fonctions", lit-on dans le communiqué.