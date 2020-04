PREMIER MINISTERE : Reprise de certaines activités commerciales

Le premier ministre a adressé une instruction aux walis leur demandant d’autoriser les activités commerciales jugées comme vitales pour la vie des citoyens, en rappelant cependant l’obligation des règles de propreté et de distanciation sociale. Ces activités concernent des magasins de pièces détachées automobiles, maintenance et contrôle technique des véhicules, fournitures nécessaires à l’agriculture, activités de pêche maritime, d’aquaculture et de vente de poissons, vente et distribution d’intrants agricoles, aliments et fournitures pour animaux, vente et réparation d’ordinateurs, vente d’articles ménagers, vente d’appareils médicaux et de fournitures orthopédiques, Opticiens, Pressings et Nettoyage à sec des vêtements Le Premier ministre a, par ailleurs, laissé aux walis le pouvoir d’appréciation pour permettre ou non l’exercice de certaines autres activités commerciales pour satisfaire les besoins des citoyens de façon à éviter le risque de blocage des activités économiques.