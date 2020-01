POURSUIVIS PAR L’EX-SG DU FLN, DJEMAI : 4 activistes devant le tribunal de Tébessa

Le procès de quatre activistes s’est ouvert ce dimanche 26 janvier au tribunal de Tébessa, selon le comité national pour la libération des détenus (CNLD) précisant que c’est l’ex-SG du FLN Mohamed Djemai actuellement en détention provisoire à la prison d’El Harrach à Alger qui a déposé plainte contre eux. En effet, le procès de quatre activistes de Tebessa, a débuté dimanche 26 janvier au tribunal de Tebessa, suite au dépôt d’une plainte contre eux par l’ex SG du FLN, Mohamed Djemai qui est actuellement à la prison d’El Harrach. À l’époque, les activistes ont été placés sous mandat de dépôt », indique le CNLD. « Il s’agit de : Mohamed Tahar Boualeg, Messaoud Zeghlami, Tidjani Omri et Abdelaziz Toufik, tous accusés de diffamation, de publication de photos sur Facebook sans autorisation et chantage et menace », précise le CNLD.