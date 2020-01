POUR VOL DE VOITURES A ORAN : Une bande arrêtée et une ‘’ Peugeot 208’’ récupérée

Agissant sur des informations bien fondées, les éléments relevant de la 9ème sûreté urbaine ont réussi en un temps record à mettre hors d'état de nuire une bande de malfaiteurs composée de 04 individus spécialisés dans le vol de voitures dans les quartiers résidentiels d'Oran. Un véhicule en stationnement dans la cité Akid Lotfi a été subtilisé à son propriétaire pour être parqué non loin de là, ce qui a permis sa récupération après le déclenchement du dispositif sécuritaire déployé par les enquêteurs sitôt alertés. Une plainte avait été déposée par le propriétaire de la voiture, ‘’une Peugeot 208,’’ qui était stationnée avec tous ses documents à l’intérieur, sur une des artères du secteur Akid Lotfi, et qu’il n’a pas retrouvé à son retour. Sitôt alertés, les éléments de police de la 9ème sûreté urbaine lanceront les premières investigations qui mèneront à l’identification des mis en cause dans cette affaire de vol. Il s’agit de quatre individus âgés entre 19 et 28 ans qui ont été arrêtés. Les recherches ont permis de retrouver le véhicule volé caché à proximité d’un des immeubles de la cité CNL. Les quatre individus devront répondre dans les prochains jours de leurs méfaits devant la justice, une fois les procédures policières achevées.