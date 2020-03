POUR VENIR EN AIDE AUX MALADES CONTAMINES : La DSP d’Oran lance un appel aux dons

Les bienfaiteurs et les bénévoles notamment les médecins privés et tous les praticiens médicaux et paramédicaux, peuvent s'inscrire dans le cadre du renforcement des moyens humains pour faire face à la pandémie du Coronavirus à Oran. Notons qu’un grand élan de solidarité est constaté ces derniers jours à Oran, des bienfaiteurs et des bénévoles se sont mobilisés pour apporter aide et assistance aux démunis et aux établissements de santé. Des bienfaiteurs offrent quotidiennement des bavettes, gel hydro-alcoolique et des produits hygiéniques ainsi que des denrées alimentaires. Un bienfaiteur a distribué 400 sacs de farine aux familles démunies jeudi dernier, 100 quintaux de pomme de terre ont été répartis par un autre. Des jeunes se sont également mobilisés pour effectuer des actions de sensibilisation grâce à des mégaphones pour rappeler à la population, la nécessité du confinement chez soi. Des jeunes ont également apporté aide et repas au cadre médical des établissements de santé notamment ceux de l’EHU qui est devenu le centre de la prise en charge de la pandémie. Et dans le cadre des actions de solidarité lancé par la wilaya, plus de 800 colis de denrées alimentaires ont étés distribués à Sidi Ghalem dans la commune de Tafraoui. Et pour renforcer l’élan de solidarité, 3 cellules ont étés créés au niveau de la wilaya pour recevoir les aides. La première se charge de recevoir de la part des bienfaiteurs des denrées alimentaires et des produits hygiéniques. Elle sera gérée par le directeur de wilaya de l’action sociale. La deuxième pour les médicaments et produits pharmaceutiques ainsi que les équipements médicaux et la mise a disposition des cliniques privées pour la direction de la santé. Cette cellule sera coordonnée par le directeur de la population et de la santé. Pour la dernière cellule, son rôle sera de coordonner les actions de mobilisation des structures hôtelières pour le confinement ou l’accueil du cadre médical. Elle sera gérée par le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya. Notons que plus de 80 casques à visière ont été fabriqués en deux jours à la plate forme technologique du centre de recherche et des technologies industrielles de l'université Mohamed Boudiaf USTO, suite à une initiative d'un groupe d'enseignants, chercheurs et des étudiants. Ces casques ont été conçu en 3d par le directeur du centre de recherche Amine Yelles. Ces casques ont été fabriqués suite à l’apport de donateurs qui ont financé l'achat des matières premières et des accessoires. Ils ont été remis ensuite au cadre médical de l’établissement hospitalier universitaire d'Oran l’EHU. Cette initiative permettra de renforcer la protection des médecins et des infirmiers qui sont en contact direct avec d’éventuels cas du coronavirus.